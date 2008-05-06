Американцы создали искусственную поджелудочную железу

Специалисты из университета американского города Акрон разработали искусственную поджелудочную железу.

По словам автора изобретения, профессора Джозефа Кеннеди, искусственная железа, которая представляет собой трубку из сплава никеля и титана размером с сигарету, позволит больным диабетом обойтись без постоянных инъекций инсулина.

Снаружи искусственная железа покрыта полупроницаемой полимерной мембраной, а внутри трубки помещены клетки поджелудочной железы свиньи. "Полимерная мембрана сконструирована так, что обеспечивает наилучшие условия для помещенных внутрь клеток. Она обеспечивает свободное перемещение инсулина и глюкозы, но с другой стороны не дает молекулам иммунной системы атаковать клетки", - сообщает соавтор прибора профессор Кен Розенталь.

Также ученые отмечают простоту помещения поджелудочной железы в организм пациента. По словам Кеннеди, искусственный орган можно поместить везде, где есть кровоток, даже просто под кожу. К тому же, биоискусственная поджелудочная железа работает и как индикатор уровня сахара в крови, и как источник инсулина.

Корреспондент.net