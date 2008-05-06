В Черкассах смогут спасать новорожденных весом от 500 граммов

В черкасском роддоме номер 1 появилась возможность спасать и выхаживать новорожденных и недоношенных детей весом от 500 граммов и в возрасте от 22 недель благодаря новому современному диагностическому оборудованию. Данное оборудование обошлось городскому бюджету почти в 770 тысяч гривен и заработает уже через несколько недель.

Как сообщает пресс-служба Черкасского горсовета, в частности, диагностическое оборудование включает кювезы, реанимационные столы, пульсоксиметры для определения насыщенности крови ребенка кислородом, аппараты искусственной вентиляции легких, электронные дозаторы медицинских препаратов.

Кроме того, по словам мэра Черкасс Сергея Одарича, разработана программа поддержки и улучшения материального состояния черкасских больниц и поликлиник. В частности, значительное внимание уделяется больнице "скорой помощи", для которой в этом году планируется приобрести современный томограф для быстрого и качественного диагностирования пострадавших. В целом, в бюджете развития города на медицинскую область и приобретение современной аппаратуры заложено свыше 10 миллионов гривен.

Напомним, в Украине количество детей, умерших до года, в течение 2005-2006 годов увеличилось, по сравнению с предыдущим периодом, на 10%. Если в 2004 году не дожили до первого дня рождения 4 тысяч детей, то в 2005 году их число составило 4 241, а в 2006 году - 4 433 детей. В 2007 году количество детей, которые умерли до 1 года, увеличилось, по сравнению с 2006 годом, еще на 15% - до 5 188 лиц.

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