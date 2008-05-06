Основы лишнего веса закладываются в детстве

Международная группа исследователей из шведского Каролинского медицинского института пришла к выводу, что основы лишнего веса у человека закладываются в детстве, сообщает пресс-служба института со ссылкой на данные научного журнала "Nature".

Восемь из десяти полных детей рискуют остаться такими же, когда они вырастут. "Число жировых клеток в организме постоянно - 10% из них ежегодно распадается и столько же вновь образуется", - сказал в интервью научной редакции шведского радио один из исследователей опубликованной работы профессор Петер Арнер. Большую роль в этом играют, безусловно, гены, отметил ученый.

Одновременно, по мнению специалистов, организм людей, страдающих лишним весом, производит больше жировых клеток, чем организм со средним или нормальным весом. "В организме чрезмерно полного человека образуется в два раза больше жировых клеток, чем у человека с нормальным весом. Это приводит к тому, что рождающиеся у такого человека новые клетки имеют способность к более быстрому наполнению жиром, чем у людей худых. Это и является объяснением тому, почему можно так быстро опять располнеть после успешного похудения", - поясняет профессор Арнер.

В сообщении отмечается, что жировые клетки постоянно распадаются и вновь образуются, но их число, заложенное с детства, остается практически неизменным даже после сильного похудения. Однако, считает Арнер, специально подобранная диета и постоянные прогулки могут замедлить скорость возникновения в организме новых жировых клеток уже в детстве.

ICTV