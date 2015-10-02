Завтра в Украине ожидаются заморозки

В субботу, 3 октября, в западных, центральных и восточных областях Украины на почве, в Карпатах и в воздухе, местами ожидаются заморозки 0-2°.

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

3-5 октября в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.