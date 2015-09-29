Завтра состоится пресс-брифинг "День усыновления в Украине. Программа "Сиротству – нет!"

Завтра, 30 сентября, 12:00-13:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В ходе мероприятия руководитель проектов Дарья Касьянова представит информацию о результатах работы одного из основных проектов благотворительного Фонда Рината Ахметова «Сиротству – нет!». Каковы тенденции национального усыновления? Интернат или приемная семья? Как украинцы принимают детей из Донбасса? На эти и другие вопросы будут даны ответы во время брифинга.

Также координатор штаба Римма Филь подведет итоги работы Штаба в сентябре и расскажет о планах на октябрь.

Читайте такжеБлагодаря порталу «Сиротству – нет» усыновлены более 7 тысяч детейАккредитация журналистов по телефону: (044) 494 31 65, пресс-центр.

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