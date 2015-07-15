10 лет работы фонда Рината Ахметова

Стратегия фонда заключалась в системном решении социальных проблем в приоритетных сферах, определенных учредителем: образование, воспитание детей, здравоохранение, культура и адресная помощь.

«10 лет назад Ринат Ахметов произнес такие слова: «благотворительность должна быть с тихим голосом. Но о системных проблемах нужно говорить громко, чтобы нас услышали». За 10 лет работы Фонд достиг уникальных результатов по всем направлениям деятельности. За это время тысячи детей нашли любовь своих новых родителей, десятки тысяч украинцев излечились от рака, в разы уменьшилась заболеваемость и смертность от туберкулеза. Кроме этого более 20 тысяч людей получили адресную помощь на лечение, многим из них Фонд в прямом смысле помог выжить, – заявила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова во время брифинга в Киеве 15 июля. – Год назад, решением Рината Ахметова, именно на базе Фонда, используя опыт сотрудников, их потенциал, был создан Гуманитарный штаб, который ежемесячно помогает сотням тысяч людей, обреченных на выживание во время войны. Сегодня мы не говорим громко. Мы кричим. чтобы вся Украина, весь мир узнал о беде мирных жителей Донбасса».

Результаты за 10 лет

Программа «Рак излечим» – это первая и пока единственная в Украине масштабная программа, созданная для того, чтобы люди в Украине получили возможность проходить диагностику и лечение онкологических заболеваний согласно мировым стандартам. За период реализации программы более 75 000 человек получили возможность диагностировать и вылечить ряд онкологических заболеваний на оборудовании, установленном фондом в клиниках-партнёрах, 650 из них дети.

Программа «Остановим туберкулез в Украине» создана с целью преодоления эпидемии туберкулеза в Украине по средствам улучшения диагностики туберкулеза, предоставления доступа к высококачественным услугам по диагностике и лечению для всех слоев населения.

За период реализации программы в Донецкой области заболеваемость среди впервые выявленных больных туберкулезом снизилась на 22 % по сравнению с 2008 г., а смертность от туберкулеза – на 41 %.

Программа «Адресная помощь» – это поддержка здесь и сейчас людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Помощь в первую очередь предоставляется детям на обеспечение неотложного лечения и длительных курсов реабилитации. За время реализации программы адресная помощь оказана 20 702 людям из всей Украины. Кроме этого, за год работы Гуманитарного штаба 17 620 мирных жителей Донбасса получили помощь.

Задачами создания программы «Современное образование» было повышение качества обучения журналистов новой специальности «Мультимедийная журналистика» и обеспечение ведущих вузов профессиональными преподавателями предмета «Цифровые медиа». Главным результатом шестилетней работы стало обучение 150 журналистов и 20 преподавателей из 10 университетов Украины.

Направление «Динамическая культура» создано с целью поддержки культурных инициатив и талантливых творцов, поскольку именно они находят новые идеи, создают образы будущего, жизнь общества. За время существования программы реализован 361 инновационный проект (инициатива) в сфере музейного дела, литературы, театра, визуального искусства, кино, междисциплинарные проекты. В частности, поддержанный Фондом фильм «ПЛЕМЯ» М. Слабошпицкого стал самым титулованным украинском фильмом. Картина завоевала 4 приза на Каннском кинофестивале и получила Европейский Оскар, всего фильм получил более 35 престижных международных кинонаград.

«Программа «Сиротству – нет!» и в мирное время ставила перед собой стратегически важные для всего украинского общества задачи. Одним из важных результатов реализации программы стало то, что 7731 ребенок со всей страны нашли родителей благодаря всеукраинскому интернет порталу национального усыновления www.sirotstvy.net, – рассказала Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Фонда. – Несмотря на тяжелое время и вынужденное переселение тысяч семей, 834 ребенка за первые шесть месяцев 2015 года были усыновлены и взяты в приемные семьи. Сегодня все силы направлены на ежемесячную помощь жителям Донбасса, но сотрудники Фонда надеются, что в скором времени мы все вернемся к реализации проектов мирного времени».

Девиз программы «Сиротству – нет!» – «Каждый ребенок должен жить в семье». Основной задачей программы является обеспечение права каждого ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, на воспитание в семье, также содействие созданию приемных семей и детских домов семейного типа и снижение численности детей, попадающих в интернаты. За время реализации проекта открыты 2 Центра матери и ребенка в Донецке и Киеве, кризисный центр в Днепропетровске, работают 4 центра поддержки семей. При непосредственном участии сотрудников Фонда создано 39 детских домов семейного типа в которых воспитываются более 400 детей.