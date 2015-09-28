Проблему курения решит сокращение риска, а не лекарства и запреты - эксперт

Курение является одним из главных предотвратимых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – причины смертности №1 в Украине. Об этом заявил во время пребывания в Украине накануне Всемирного дня сердца всемирно известный кардиолог и эксперт по проблеме табакокурения, исследователь Центра кардиохирургии им. Онассиса (Афины, Греция) доктор Константинос Фарсалинос, сообщает ukranews.com.

По словам эксперта, снижение вреда до 95% достигается за счет добровольного перехода курильщиков на менее вредные заменители. Этот подход не требует ни государственных расходов, ни законодательного принуждения, поэтому он позволил достигнуть наиболее высоких показателей по сокращению курения в Швеции и Великобритании, где распространенность курения не превышает 11-20%.

Одностороннее введение слепых запретов и повышение цен на сигареты ведет к развитию черного рынка, а не уменьшению распространения курения, утверждает доктор Фарсалинос.

"Лекарства от курения являются непривлекательными и дорогими для самих курильщиков, поэтому ими никто не хочет пользоваться. Тогда как электронные сигареты и системы нагрева табака, как раз наоборот, привлекательны для курильщиков – они дают такие же ощущения, как от курения, но они на 90-95% менее вредны", - считает эксперт.

По его данным, эффективность лекарств против курения не превышает 20%, в то время как альтернативные никотиновые продукты сниженного риска, такие как электронные сигареты и системы нагрева табака, позволяют полностью отказаться от сигарет в более, чем 55% случаев.

Ранее, Минздрав Великобритании признал, что использование электронных сигарет на 95% менее вредно, чем курение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в Украине курят более 45% взрослого мужского населения, и почти 11% взрослых женщин. В стране наблюдаются высокие показатели распространения курения среди подростков и молодежи, а также возрастающая динамика курения среди женщин.