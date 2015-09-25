Количество учеников в школах на неподконтрольных территориях востока сократилось на четверть

Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: основные потребности, ситуация в сфере образования и трудоустройства», инициированного Штабом Рината Ахметова.

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«В целом подготовка к новому учебному году удовлетворительная по сравнению с прошлым, когда многие школы не открылись 1 сентября из-за боевых действий, - рассказала во время презентации Гуманитарной карты Дарина Пирогова, научный сотрудник КМИС. - Однако количество детей в учебных учреждениях в среднем сократилось на 20-40%».

Существенно уменьшился и преподавательский состав, открытые вакансии замещаются волонтерами. Однако это не отразилось на посещаемости учебных заведений.На сегодняшний день образование - один из главных приоритетов для жителей Донбасса.

«Практически все дети школьного возраста (98%) посещают школу за исключением детей с особыми потребностями. В детский сад ходит 58% малышей, среди студентов ВУЗов 93% посещают учебные заведения. Остальные – студенты заочных отделений. Почти во всех учреждениях работают психологи для того, чтобы помочь ребятам справиться с «травмой войны». Родители отмечают у детей эмоциональную нестабильность и страх, но, к сожалению, многие не считают нужным обращаться за помощью», - подчеркнула Пирогова.

Самая ощутимая проблемав школах - отсутствие новых учебников, об этом заявляют 18% опрошенных. Изучая предметы по новой программе, дети пользуются старыми учебниками и материалам из интернета. Кроме того, родители говорят о нехватке денег для покупки обуви и одежды для школы (39%), и канцелярских товаров (30%).Подготовить ребенка к детскому саду в этом учебном году стоило родителям 1700-3000 гривен, к школе – около 5000 гривен.

Исследования Гуманитарной карты в своей работе использует международная организация ЮНИСЕФ, которая уделяет существенное внимание системе образования за линией соприкосновения.

«Спасибо за ваши исследования, благодаря им мы имеем необходимую информацию. Мы рады видеть улучшение, по сравнению с прошлым годом, но есть несколько проблем, которые требуют незамедлительного решения, - сказала во время круглого стола Пилар Ленора Робледо, координатор образовательного кластера ЮНИСЕФ-Украина. – Очень важно, чтобы дети имели навыки поведения в случаях чрезвычайных ситуациях, например, при обстрелах. Также необходима программа образования по минной безопасности. Дети должны понимать, какие предметы представляют потенциальную опасность и к кому обращаться в случае возникновения непредвиденной ситуации».

Одним из ключевых вопросов остается ремонт учебных заведений Донбасса, пострадавших в результате боевых действий.По данным КМИСво многих школах и детских садах были проведены косметические ремонты. Однако остаются здания, требующие капитальных ремонтов.

«По данным международных организаций около 100 школ на подконтрольной территории и 200 школ на неконтролируемой территории требуют ремонта. Повреждения очень разнообразны, начиная от выбитых окон, трещин в крыше и стенах и заканчивая капитальным ремонтом всего здания, - рассказала Наталья Кияк, специалист по вопросам образования ЮНИСЕФ-Украина. – В настоящее время ЮНИСЕФ занимается восстановлением 45 школ на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей в Краматорске, Славянске, Красном Лимане, в Константиновском и Артемовском районах. Но есть большая потребность в ремонтах школ на юге Мариуполя, в Волновахе. Поэтому в следующем году мы планируем продолжать эту деятельность».

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Справка.Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ». В основе карты – данные социологического исследования КМИС, проведенного 2-11 сентября 2015 года. Были опрошены 2100 респондентов.