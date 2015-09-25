Как работает стресс
Все начинается с того, что из гипофиза в надпочечники поступает сигнал (гормон), призывающий к работе кортизол, который незамедлительно начинает действовать.
Если уровень кортизола повышен вы постоянно чувствуете усталость и истощение / Фото: Гуманитарный штаб «Поможем»
Все начинается с того, что из гипофиза в надпочечники поступает сигнал (гормон), призывающий к работе кортизол, который незамедлительно начинает действовать. При этом, изначально функции кортизола ( как и всего остального в нашем организме) сугубо положительные.
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Кортизол помогает преодолеть стресс, способствует лучшей концентрации, заряжает бодростью и борется с аллергией.
Если уровень кортизола в норме:
Вас преследует чувство удовлетворения;
Вас абсолютно устраивает ваша жизнь;
Вам комфортно в собственном теле, вас трудно столкнуть с места.
Если уровень кортизола повышен:
Вы никак не можете выспаться;
Плохое настроение постоянно вас преследует;
Вы постоянно чувствуете усталость и истощение;
У вас вырос животик.
Что происходит, когда уровень кортизола повышен?
Повышается уровень сахара в крови.
Понижается уровень допамина и серотонина.
Замедляется обмен веществ, из-за чего появляются жировые отложения на талии и животе.
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Из-за того, что мышцы вокруг глаз постоянно напряжены появляются морщины.
Разрушаются мышечные ткани.
Чтобы избежать повышения уровня кортизола в крови следует отказаться от следующих продуктов: кофеин, алкоголь, глютен.
Как обрести гармонию: учимся контролировать гормон стресса
Дышите! Когда чувствуете, что стресс начинает подкрадываться – сделайте 10 вдохов и выдохов и почувствуйте моментальное облегчение.
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Пейте больше воды. Стрессовая реакция может быть следствием обезвоживания, этим и провоцируется повышение уровня кортизола в организме.
Питайтесь правильно. В приоритете белковая пища и продукты с прибиотиками, избегайте употребления сахара и рафинированных углеводов. Идеальное сочетание – белки, сложные углеводы и жиры.
Больше гуляйте на природе. Доказано, что прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса. Важно наслаждаться пребыванием среди деревьев и красотой окружающей местности.
Не допускайте физических и умственных перегрузок.