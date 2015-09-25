Как работает стресс

12:09, 25 сентября 2015
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Все начинается с того, что из гипофиза в надпочечники поступает сигнал (гормон), призывающий к работе кортизол, который незамедлительно начинает действовать.

Фото: Гуманитарный штаб

Все начинается с того, что из гипофиза в надпочечники поступает сигнал (гормон), призывающий к работе кортизол, который незамедлительно начинает действовать. При этом, изначально функции кортизола ( как и всего остального в нашем организме) сугубо положительные. 

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Кортизол помогает преодолеть стресс, способствует лучшей концентрации, заряжает бодростью и борется с аллергией. 

Если уровень кортизола в норме: 

Вас преследует чувство удовлетворения; 

Вас абсолютно устраивает ваша жизнь; 

Вам комфортно в собственном теле, вас трудно столкнуть с места. 

Если уровень кортизола повышен: 

Вы никак не можете выспаться; 

Плохое настроение постоянно вас преследует; 

Вы постоянно чувствуете усталость и истощение; 

У вас вырос животик. 

Что происходит, когда уровень кортизола повышен? 

Повышается уровень сахара в крови. 

Понижается уровень допамина и серотонина. 

Замедляется обмен веществ, из-за чего появляются жировые отложения на талии и животе. 

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Из-за того, что мышцы вокруг глаз постоянно напряжены появляются морщины. 

Разрушаются мышечные ткани. 

Чтобы избежать повышения уровня кортизола в крови следует отказаться от следующих продуктов: кофеин, алкоголь, глютен. 

Как обрести гармонию: учимся контролировать гормон стресса 

Дышите! Когда чувствуете, что стресс начинает подкрадываться – сделайте 10 вдохов и выдохов и почувствуйте моментальное облегчение. 

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Пейте больше воды. Стрессовая реакция может быть следствием обезвоживания, этим и провоцируется повышение уровня кортизола в организме. 

Питайтесь правильно. В приоритете белковая пища и продукты с прибиотиками, избегайте употребления сахара и рафинированных углеводов. Идеальное сочетание – белки, сложные углеводы и жиры. 

Больше гуляйте на природе. Доказано, что прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса. Важно наслаждаться пребыванием среди деревьев и красотой окружающей местности. 

Не допускайте физических и умственных перегрузок. 

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