Как работает стресс

Все начинается с того, что из гипофиза в надпочечники поступает сигнал (гормон), призывающий к работе кортизол, который незамедлительно начинает действовать. При этом, изначально функции кортизола ( как и всего остального в нашем организме) сугубо положительные.

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Кортизол помогает преодолеть стресс, способствует лучшей концентрации, заряжает бодростью и борется с аллергией.

Если уровень кортизола в норме:

Вас преследует чувство удовлетворения;

Вас абсолютно устраивает ваша жизнь;

Вам комфортно в собственном теле, вас трудно столкнуть с места.

Если уровень кортизола повышен:

Вы никак не можете выспаться;

Плохое настроение постоянно вас преследует;

Вы постоянно чувствуете усталость и истощение;

У вас вырос животик.

Что происходит, когда уровень кортизола повышен?

Повышается уровень сахара в крови.

Понижается уровень допамина и серотонина.

Замедляется обмен веществ, из-за чего появляются жировые отложения на талии и животе.

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Из-за того, что мышцы вокруг глаз постоянно напряжены появляются морщины.

Разрушаются мышечные ткани.

Чтобы избежать повышения уровня кортизола в крови следует отказаться от следующих продуктов: кофеин, алкоголь, глютен.

Как обрести гармонию: учимся контролировать гормон стресса

Дышите! Когда чувствуете, что стресс начинает подкрадываться – сделайте 10 вдохов и выдохов и почувствуйте моментальное облегчение.

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Пейте больше воды. Стрессовая реакция может быть следствием обезвоживания, этим и провоцируется повышение уровня кортизола в организме.

Питайтесь правильно. В приоритете белковая пища и продукты с прибиотиками, избегайте употребления сахара и рафинированных углеводов. Идеальное сочетание – белки, сложные углеводы и жиры.

Больше гуляйте на природе. Доказано, что прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса. Важно наслаждаться пребыванием среди деревьев и красотой окружающей местности.

Не допускайте физических и умственных перегрузок.