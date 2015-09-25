Женщина стала главным кормильцем в семьях, проживающих в оккупированных городах Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии (КМИС) Дарья Пирогова в ходе презентации результатов обновленного «Исследования потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, социологи отмечают изменения роли мужчины и женщины.

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«Раньше «добытчиком» был мужчина, который работал на большом предприятии и мог получать до 10 тыс. грн. Сейчас доход семьи зависит от того, кто может найти работу. Основным «добытчиком» в семье на неподконтрольных территориях становится тот, у кого есть работа. А это, как правило, женщина. Очень часто мужчина остается дома, ведет домашнее хозяйство. Роли поменялись. А женщина может работать в торговле, сфере образования», - сказала Пирогова.

Она добавила, что роли в семьях меняются, так люди приспосабливаются к сложившейся ситуации.

По словам Пироговой, основной сферой занятости жителей неподконтрольных Украине территорий является торговля.

«Основными сферами занятости являются торговля, частные перевозки, государственная служба. Многие предприятия и шахты все еще не восстановили роботу, из-за чего жители остаются без постоянного источника доходов, например, в Горловке», - сказала Пирогова.

Она подчеркнула, что исчезновение рабочих мест на больших промпредприятиях вынуждает многих жителей Донбасса заняться сельскохозяйственной деятельностью и рыбалкой, с последующей реализацией продуктов/улова на стихийных рынках.

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«Проблема физического выживания уже не стоит так остро, как весной. Респонденты отмечают, что поиски работы занимают от 3 до 7 месяцев, ищут ее через знакомых. При выборе предложений размер зарплаты на первом месте не стоит, лишь регулярность ее выплаты, потому что предлагают работу без оплаты или с ее неопределенной отсрочкой. Зарплата стала значительно ниже по сравнению с той, что была до конфликта, – 1,5 тыс.-2 тыс. грн или эквивалент российскими рублями», - сказала Пирогова.

Исследование проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" со 2 по 11 сентября 2015 года.

В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет.

В сентябре было опрошено 2100 респондентов в 30 наиболее нуждающихся городах. Опрос в Станице Луганской и Первомайске провести фактически не удалось из-за крайне низкой доступности населения к телефонной связи: в этих городах было проведено всего 18 интервью. Для этих городов не выполнялись отдельно расчеты потребностей в гуманитарной помощи и уровня миграции.

В опросах, проведенных с октября 2014 по сентябрь 2015, изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуация с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.