Штаб Ахметова представил обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей Донбасса

Гуманитарный штаб Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» представили обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В основе обновленной карты – данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в начале сентября 2015 года. Проект стал одним из наиболее важных инструментов реализации поставленной перед Штабом задачи – оказывать помощь эффективно и там, где она более всего необходима.

Читайте такжеШтаб Ахметова отправил на Донбасс 100 автоколонн с наборами выживанияВ новом исследовании помимо основных потребностей в продуктах, медикаментах и продовольственных товарах, специалисты КМИС изучили качество и доступность питьевой воды, ситуацию в сфере образования и трудоустройства, уровень безработицы. Особое внимание уделено работе школ и детских садиков, а также осведомленности населения о минной безопасности.

Основные потребности

«Основные результаты нового исследования говорят о том, что люди оценивают общую ситуацию, в которой они живут, намного лучше, по сравнению с прошлым годом и всеми предыдущими исследованиями. 2/3 считают, что жить трудно, но можно терпеть. Наблюдается значительное снижение тех, кто считает, что «терпеть уже невозможно» (12%), – сообщила Наталья Харченко, исполнительный директор КМИС. – Улучшение ситуации в городах отметили 44% опрошенных, а ухудшение – только 2%. Очевидно, это связано с прекращением боевых действий. В июне 36% ответили, что в их городе ведутся боевые действия, в сентябре – только 7%. По словам респондентов, с конца августа в большинстве городов установилось фактическое перемирие».

Также значительно улучшилась ситуация с продуктами питания и бытовыми товарами по сравнению с первым полугодием 2015 года. Тем не менее, треть опрошенных ощущают нехватку продуктов, а четверть – основных непродовольственных товаров. Ситуация с медикаментами остается стабильно тяжелой. 50% местных жителей нуждаются в лекарствах. В дефиците медикаменты первой необходимости: антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, средства для диабетиков, жаропонижающие и антисептики. Причина – ограничение на провоз медпрепаратов через линию соприкосновения.

Читайте такжеВ Украину с визитом приехали представители международной неправительственной организации "Lumos" «То, что некоторые жители Донецкой и Луганской областей говорят об улучшении ситуации можно объяснить рядом причин, – считает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова. – Во-первых, война длится уже полтора года и как это не страшно говорить, люди привыкли. Привыкли жить плохо. И поэтому малейшее улучшение или даже отсутствие ухудшений воспринимаются с большой радостью и надеждой. Во-вторых, последние несколько недель на Донбассе соблюдается хрупкое перемирие. По обе стороны линии соприкосновения практически не слышны взрывы и выстрелы. После долгих месяцев активных боевых действий, люди получили возможность спокойно спать, ходить на работу и в школу, встречаться с друзьями. В-третьих, на улучшении ситуации повлияла и деятельность гуманитарных миссий. Благодаря поддержке Гуманитарного штаба и других организаций, местные жители чувствуют себя более уверено. Они знают, что есть те, кто о них не забудут и не бросят на произвол судьбы».

Ситуация в сфере образования

По сравнению с прошлым годом, ситуацию в образовании можно характеризовать как удовлетворительную. Основные проблемы для школ – это потребность в стройматериалах для ремонтных работ и отсутствие необходимых учебников. Кроме того, в школах и детсадах однообразное питание (каши и супы). Не хватает свежего мяса, рыбы, молочных продуктов и фруктов.

Основная проблема для родителей – это высокие цены на необходимые ребенку для обучения вещи и потребность учебных заведений в финансировании со стороны родителей (ремонт, питание).

Детсады работают до 18:00, в школах функционируют группы продленного дня. Доступны услуги психологов. В связи с ситуацией в регионе есть потребность во введении дополнительных тематических занятий по безопасности.

Проблемы трудоустройства

Основная причина потери работы – закрытие или переезд предприятия. При этом безработные не ищут работу в других городах. Трудоустроенные респонденты работают преимущественно не по специальности, некоторые – на менее квалифицированной работе.

Наиболее распространенный метод поиска работы – через знакомых. Основной критерий при выборе работы – регулярность выплат заработной платы. Зарплата, которую сейчас получают местные жители, в среднем ниже в 2 раза, чем до конфликта. На данный момент больше всего пострадали работники промышленности и шахт, торговли, сотрудники бюджетных организаций. Они либо потеряли работу, либо их заработная плата значительно уменьшилась, отмечают эксперты КМИС.