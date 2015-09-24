Комиссия Минздрава приняла решение о направлении на лечение за рубежом 12 человек

Комиссия Министерства здравоохранения приняла решение о направлении на лечение за рубежом 12 человек, в том числе одного участника антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, такое решение было принято 23 сентября на заседании Комиссии Минздрава Украины по вопросам направления на лечение за границу под председательством заместителя министра здравоохранения Игоря Перегинца.

Комиссия рассмотрела 50 дел граждан Украины. Согласно решению, 12 человек, из которых четверо детей, поставлены на учет больных, нуждающихся в лечении за рубежом.

Также принято решение относительно оплаты лечения за рубежом 12 человек, из них шестеро детей и один участник АТО. Оплата лечения будет осуществлена за счет средств государственного бюджета.

Как сообщалось, в зарубежные клиники по бюджетной программе «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются граждане для получения медицинской помощи, в основном по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее оказания в условиях учреждений здравоохранения Украины.