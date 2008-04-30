Большинство женщин придерживаются нездорового рациона питания

Почти две трети или 65% молодых американок имеют признаки неправильного пищевого поведения, питаясь довольно беспорядочным образом - нерегулярно и несбалансированно. У 10% имеются симптомы опасных для здоровья расстройств пищевого поведения, типа анорексии и булимии. Такие данные были получены в результате обзора Университета Северной Каролины среди женщин 25-45 лет. Физиологи выявили, что 75% женщин согласились, что их диета далека от идеальной; 67% женского населения страны пробует похудеть; 53% сидят на диете, но имеют абсолютно нормальный вес; 16% питаются только при помощи тысячи калорий в сутки или меньше; 12% часто едят, когда не голодны; 39% уверены, что от сантиметров на талии зависит их личное счастье, а 27% сильно расстраиваются, если полнеют всего лишь на два килограмма.

Исследователи были удивлены высоким числом женщин, которые занимаются вредным очищением организма в стремлении похудеть: свыше 31%, пытаясь сбросить лишние килограммы, вызывали рвоту, используя слабительные и мочегонные средства. Более половины женщин проводили подобные процедуры несколько раз в неделю, а многие - даже каждый день. Жительницы Америки в погоне за совершенными физическими формами считают нормальным часто пропускать /37% - регулярно/ приёмы пищи и полностью исключать из рациона углеводы, сообщают эксперты. По их словам, в то время как в обществе существует широко распространённое мнение, что подверженность хронической диете затрагивает главным образом девочек-подростков, статистический анализ доказал, что 30-летние и 40-летние женщины так же часто страдают от анорексии.