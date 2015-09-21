Штаб Ахметова отправил на Донбасс 100 автоколонн с наборами выживания

Как сообщили УНИАН в Гуманитарнгом штабе Рината Ахметова, в логистический центр на стадионе «Донбасс Арена» будут доставлены 50 тысяч наборов выживания для мирных жителей неподконтрольных территорий.

В составе колонны 21 большегрузный автомобиль, который везет 420 тонн продуктов. «100-я автоколонна везет в Донецк продукты для формирования 50 тысяч наборов выживания. Всего за год работы Штаба на донецкий и мариупольский склады было доставлено более 60 тысяч тонн продуктов. Чтобы доставить такой объем понадобилось 3090 фур. За это время помощь получили жители 221 населенного пункта и 21 района Донбасса по обе стороны линии соприкосновения», – рассказал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

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Автоколонна имеет полный пакет документов, оформленный с соблюдением всех норм и процедур, согласно действующему законодательству Украины, и подтверждающий состав груза и качество продукции. Также в наличии приказ Министерства социальной политики Украины о признании груза гуманитарным.

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По состоянию на 21 сентября 2015 года волонтеры Штаба за все время работы выдали 4 млн. 541 тыс. взрослых и 332 тыс. детских наборов.