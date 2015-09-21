У львовских детей, которые отравились в школьной столовой, - ротавирусная инфекция и пищевая токсикоинфекция

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 8:00 19 сентября один школьник находится на стационарном лечении во Львовской областной инфекционной больнице (состояние средней тяжести), 13 детей с легкой формой течения болезни находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, милиция по факту массового отравления учеников школы № 98 города Львова открыла уголовное производство.

15 сентября после обеда в школьной столовой многим детям стало плохо, они раньше пришли домой с жалобами на головокружение, рвоту, диарею и общую слабость.

«Преимущественно отравились дети младших классов, можно сказать, вся младшая школа. Мы связывались с родителями и собирали подписи, чтобы обратиться в городское управление образования, прокуратуру, санэпидстанцию. Многим детям было плохо уже 15 сентября, но на утро следующего дня стало лучше, и они пошли в школу. Поэтому можно предположить, что пострадали несколько сотен. По нашей информации, отравились не только дети, но и учителя”, - отметила представительница родительского комитета Наталья Сукмановская.

В свою очередь, директор школы №98 Олег Пылявка сообщил журналистам, что 16 сентября на занятия не явились 165 учеников. Впрочем, по его словам, это еще не означает, что все они стали жертвами пищевого отравления.

Всего в школе №98 обучаются около тысячи учеников.