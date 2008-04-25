Донецкая областная туберкулезная больница получила помощь от фонда ”Развитие Украины”

Донецкая областная клиническая туберкулезная больница получила от фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" наборы посуды на 20 тыс. грн.

"Сегодня мы передаем для больных Донецкой областной туберкулезной больницы 560 наборов посуды из нержавеющей стали", - сказала сегодня во время торжественной церемонии вручения директор по внешним связям фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Власта ШОВКОВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, она подчеркнула, что такой акцией Фонд "хочет привлечь внимание к проблеме туберкулеза не только Министерства здравоохранения, фтизиатров, благотворительных фондов, но и общественных организаций и обычных украинцев".

"Чтобы они поняли, что туберкулез уже давно стал болезнью каждого. Это действительно национальная трагедия, с которой нужно бороться сообща", - отметила В.ШОВКОВСКАЯ.

Она акцентировала, что, начиная акцию, Фонд нашел "очень хорошего партнера – сеть супермаркетов "Амстор". "Мы во всех супермаркетах "Амстора" поставили копилки для сбора средств, и нам за два месяца удалось собрать 70 тыс. грн. пожертвований граждан на борьбу с туберкулезом", - пояснила она.

"Мы благодарны каждому человеку за 5, 10 копеек или одну гривню, которые они отдали на борьбу с этим страшным заболеванием", - указала представитель Фонда.

Она сообщила, что фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" выделил дополнительно к собранным 70 тыс. грн. еще 30 тыс. грн. "Получившиеся 100 тысяч мы поровну поделили: по 20 тыс. грн. на 5 областей Украины, где работает "Амстор" - Полтавскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую", - сказала В.ШОВКОВСКАЯ.

"Главный врач каждой туберкулезной больницы в этих областях назвал потребности больных, что именно клиника хотела бы приобрести в первую очередь на эти деньги", - заметила В.ШОВКОВСКАЯ, добавив, что подаренная больнице посуда "отечественная, очень качественная, произведена на заводе в Запорожье".

"Это первая акция с участием сети "Амстор", но далеко не последняя. Мы надеемся, что и другие деловые партнеры захотят принять участие в подобной акции во всех областях Украины", - подчеркнула В.ШОВКОВСКАЯ.

В свою очередь заместитель главного врача областной туббольницы по лечебной работе Ольга ФИЛИППОВА поблагодарила "каждого жителя области и страны, фонд "Развитие Украины" и торговую сеть "Амстор". "Спасибо им за частичку души, благодаря чему сегодня мы получаем благотворительные наборы посуды для наших больных", - сказала она. При этом она добавила, что в клинике в настоящее время проходят лечение более 550 пациентов - "от грудных детей до тех, кому за 70".

На вопрос, почему клиника попросила передать ей в качестве помощи именно наборы посуды, заместитель главврача ответила: "Наша больница сейчас ремонтируется, обновляется, и кроме красивых стен и потолков нам хотелось бы иметь для больных хорошую мебель, хорошее постельное белье, хорошую посуду. И когда встал вопрос, что нам нужно в качестве помощи, мы решили попросить наборы посуды из нержавеющей стали. Еще потому, что наша больница инфекционная, посуда проходит термическую и химическую обработку, и такие наборы нам очень кстати".

"Все мы - и персонал больницы, и больные - рады, что понимание серьезности проблемы туберкулеза есть у граждан области и всей страны", - заключила О.ФИЛИППОВА.