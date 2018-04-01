Римма Филь: "Ситуация с доставкой медикаментов усугубляется с каждым месяцем"

Ситуация с доставкой медикаментов на неподконтрольные Украине территории Донбасса остается крайне сложной. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«На сегодняшний день перестали рваться снаряды, прекратились активные боевые действия, но экономическая блокада не снята. И самая болевая точка – это вопрос медикаментов. Горячая линия Штаба буквально «разрывается» от звонков жителей неподконтрольных территорий. Нас очень просят помочь с инсулинами, противосудорожными и кардиологическими препаратами. Это те медикаменты, без которых люди просто не могут прожить», – пояснила Римма Филь.

Понимая важность доставки таких препаратов, Гуманитарный штаб еще в августе 2014 года начал программу «Адресная помощь». Программа предусматривает обеспечение мирных жителей Донбасса кардиопрепаратами, инсулинами, помощь при неотложных операциях, медицинское сопровождение и реабилитацию раненых, в первую очередь, детей.

Читайте также4,5 миллиона наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб Ахметова«Ситуация с доставкой медикаментов на неподконтрольные территории усугубляется с каждым месяцем. На сегодняшний день доставить лекарства могут только волонтеры, которые на свой страх и риск везут на легковых автомобилях то количество лекарств, которое позволительно провозить за линию соприкосновения. Это буквально единицы. Например, пять пачек инсулина. А нуждаются в нем сотни детей, – рассказала координатор Штаба. – Поэтому Гуманитарный штаб и международные миссии «бьют во все колокола». Мы обращаемся во все инстанции. Мы писали письма Правительству Украины с просьбой разъяснить ситуацию. Мы хотим понять, что может Гуманитарный штаб, что могут гуманитарные миссии. На сегодняшний день это вопрос жизни или смерти – будет ли жить ребенок или не будет жить, потому что у него нет инсулина».

Но, несмотря на все трудности, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает оказывать адресную медицинскую помощь. Весной 2015 года Штаб Рината Ахметова бесплатно обеспечил 3-месячным запасом инсулина 160 детей на неподконтрольных территориях. Позже родители, чьи дети получили препарат, обратились на горячую линию Штаба с просьбой обеспечения тест-полосками. Неделю назад, Штаб приступил к их выдаче. Доставить медикаменты за линию соприкосновения удалось только благодаря помощи волонтеров.

В аналогичных условиях продолжает действовать программа Штаба по обеспечению кардиопрепаратами людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сентябре кардиопрепараты получил еще 21 человек. В зоне АТО сохраняется напряженная обстановка, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья людей. Поэтому набор лекарств дополнен успокоительными средствами. По последним данным ООН почти 750 тысяч людей на неподконтрольных территориях Донбасса страдают от высокого артериального давления. И задача Гуманитарного штаба – протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде.

Напомним, заявки на адресную помощь в лечении и приобретении медикаментов можно оставлять на горячую линию Штаба Рината Ахметова (0800 509 001) или электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.