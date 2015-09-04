Более 30 тысяч жителей отдаленных поселков получили помощь штаба Ахметова

Как сообщил УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, наборы выживания туда доставляют мобильные бригады, начиная с мая 2015 года. За 3 месяца работы волонтеры посетили более 140 населенных пунктов.

«На данный момент мы выдали помощь в 7 районах области по обе стороны линии соприкосновения. За один выезд волонтеры успевают посетить до 8 маленьких населенных пунктов, где старики, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи очень ждут нашу помощь», - рассказывает Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба Рината Ахметова.

Несколько раз в неделю бригады выезжают в поселки и села, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. Это позволяет помочь максимальному количеству людей, которые остаются «отрезанными от цивилизации», без социальных выплат, работы и возможности выехать. Особое внимание уделяется жителям на линии соприкосновения, где ко всему периодически усиливаются боевые действия. Продуктовые наборы получает население 10 льготных категорий, утвержденных Штабом, и семьи-переселенцы (на мирной территории). Пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные – основные получатели помощи.

Всего на линии соприкосновения продукты получили 18 400 человек в Ясиноватском, Волновахском, Артемовском, Дзержинском районах.

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «мобильную» помощь получили 13 192 жителя населенных пунктов Амвросиевского, Тельмановского и Шахтерского районов.

«Мобильные бригады Штаба уже посетили более 140 маленьких городов, сел и поселков Донецкой области, куда не доезжает ни одна другая гуманитарная миссия. В сентябре мы продолжаем доставку помощи на линии соприкосновения, и увеличиваем количество выдаваемых наборов выживания», - отметила Рзаева.