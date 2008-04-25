“Азаровские чтения - современные вопросы нейроофтальмологии”...

В АР Крым г. Судак, 29-30 апреля состоится научно-практическая конференция с международным участием “Азаровские чтения - современные вопросы нейроофтальмологии и воспалительных заболеваний глаз”. Организаторы: Крымский государственный медицинский университет им. С.Георгиевского. 95006, АР Крым, Симферополь, бульвар Ленина, 5/7. Тел. (0652) 24-77-83 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Грузии, Молдовы, Польши, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций, заинтересованные лица.

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