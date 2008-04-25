“Актуальные вопросы абдоминальной хирургии”

АР Крым г. Алушта, 29-30 апреля состоится научно-практическая конференция с международным участием “Актуальные вопросы абдоминальной хирургии. Современные технологии в хирургическом лечении грыж живота” Организаторы: Крымский государственный медицинский университет им. С. Георгиевского. 95006, АР Крым, Симферополь, бульвар Ленина, 5/7. Тел. (0652) 69-13-47 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МОЗ Украины. Украинская ассоциация хирургов-герниологов. Киевская городская клиническая больница № 5. 03115, Киев, ул. Отдыха, 11. Тел. (044) 424-98-27 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Грузии, Польши, Болгарии, Великобритании, США, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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