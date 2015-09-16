8-летнему Леше, пострадавшему из-за взрыва снаряда, провели протезирование кисти

Трагедия произошла более 5 месяцев назад. Леша вместе с друзьями нашел боеприпас в поле. Когда дети рассматривали неизвестный предмет – он взорвался. Мальчик получил осколочные ранения ноги и правой руки. В больнице Димитрова медики смогли спасти только часть пальцев на руке. С тех пор, пройдя послеоперационную реабилитацию, мальчик научился писать и кушать левой рукой.

«У него уже неплохо получается. Даже пострадавшей рукой он может принести ведро воды или еще как-то помочь маме по хозяйству. Теперь ему будет значительно легче, и физически, и морально. Мы всей семьей благодарны Штабу за такую возможность. Протез Лёше сделали всего за месяц», – рассказала Юлия, старшая сестра мальчика.

Кроме Алексея и 22-летней Юлии в семье еще четверо несовершеннолетних детей. «Несколько недель назад семья Леши обратилась на горячую линию Штаба. По нашему заказу на одном из протезных предприятий Киева для мальчика изготовили съемный косметический протез. Лёша первый из пострадавших из-за боевых действий на Донбассе детей, кому был изготовлен протез. В дальнейшем Штаб планирует поддержать еще несколько детей, нуждающихся в протезировании, которые сейчас проходят лечение после полученных в августе ранений», – прокомментировала Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

За 1 год работы Штаб Рината Ахметова оказал помощь и поддержку в лечении и дальнейшей реабилитации более 90 детей, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе.