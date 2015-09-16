Медикам повысят зарплату на 19%

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

«По первому разряду у нас фактически высококвалифицированные работники, а это и учителя, и врачи, и культура, получат не плюс 13% к действующему уровню заработной платы, а получат почти плюс 19%», - сказал он.

По словам премьера, минимальный уровень прироста заработных плат в бюджетной сфере, а также пенсий составит 13%.

Также Яценюк отметил, что новая тарифная сетка предусматривает установление в конкретных цифрах повышения социальных стандартов.

«Постановление (об утверждении новой тарифной сетки – УНИАН) начнет действовать с момента принятия изменений в закон о государственном бюджете. То есть парламент проголосует за государственный бюджет – и сразу постановление начнет действовать», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины инициировал повышение с 1 сентября социальных стандартов, которое коснется 12,5 млн граждан, и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения.

В частности, минимальная заработная плата будет повышена до 1378 грн, а минимальная пенсия – до 1074 грн. Кроме того, будет повышена зарплата работникам бюджетной сферы. При этом минимальный уровень повышения зарплат и пенсий составит 13%.