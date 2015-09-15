ВР разрешила направить 19 млн грн на закупку лекарств для детей Одесской области

Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2015 год, которыми разрешается направить 19 млн грн на закупку лекарств для детей Одесской области вместо финансирования строительства Дома юстиции в Одессе.

За приятие закона «О внесении изменений в Закон Украины «О госбюджете на 2015 год» относительно перераспределения бюджетных ассигнований для Одесской области» во вторник проголосовали 248 депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, народный депутат Павел Унгурян заявил, что изменить целевое назначение средств потребовала общественность Одесской области, хотя глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили первоначально предлагал направить эти 19 млн на обустройство Дома юстиции в Одессе.

«Это просили врачи, это просили дети и их родители. И комитет Верховной Рады предлагает пойти им навстречу», - заявил депутат Унгурян с трибуны Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году был утвержден план строительства Одесской областной детской клинической больницы общей стоимостью в 379 млн грн.

Однако на строительство больницы в 2010-2012 годах было выделено всего около 80 млн грн. На эти средства удалось только провести подготовительные работы и установить трансформаторные подстанции.

В госбюджете 2015 года на строительство больницы предлагалось выделить 19 млн грн, однако такая сумма все равно не позволяла достроить объект.

В конце мая президент Порошенко назначил главой Одесской областной администрации Михеила Саакашвили.