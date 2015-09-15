ВР пригласит Квиташвили на 12.30 для рассмотрения вопроса об его увольнении
12:22, 15 сентября 2015Страна
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Выразили мнение, что нельзя принимать соответствующие решения без присутствия членов правительства.
Председатель ВР Владимир Гройсман поручил аппарату парламента пригласить Квиташвили и Вощевского в ВР на 12.30 / Фото: УНИАН
Верховная Рада Украины пригласит на 12.30 вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского и министра здравоохранения Александра Квиташвили для рассмотрения вопроса их отставки.
Как передает корреспондент УНИАН, после голосования ВР за отставку руководителя аппарата парламента Валентина Зайчука депутаты должны были голосовать за отставку Квиташвили и Вощевского.
В то же время лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк выразил мнение, что нельзя принимать соответствующие решения без присутствия членов правительства. По его словам, они должны были выступить в парламенте.
Соответственно, председатель ВР Владимир Гройсман поручил аппарату парламента пригласить Квиташвили и Вощевского в ВР на 12.30.
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