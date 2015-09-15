ВР пригласит Квиташвили на 12.30 для рассмотрения вопроса об его увольнении

Верховная Рада Украины пригласит на 12.30 вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского и министра здравоохранения Александра Квиташвили для рассмотрения вопроса их отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, после голосования ВР за отставку руководителя аппарата парламента Валентина Зайчука депутаты должны были голосовать за отставку Квиташвили и Вощевского.

В то же время лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк выразил мнение, что нельзя принимать соответствующие решения без присутствия членов правительства. По его словам, они должны были выступить в парламенте.

Соответственно, председатель ВР Владимир Гройсман поручил аппарату парламента пригласить Квиташвили и Вощевского в ВР на 12.30.