Останется ли Квиташвили на должности министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на согласительном совете.

Гройсман отметил, что все они написали заявления по собственному желанию. “Эти вопросы мы должны рассмотреть, кадровые и, соответственно, принять по ним решения”, - сказал спикер.

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Он также сообщил, что направил письма генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю СБУ с тем, чтобы на этой пленарной неделе они проинформировали парламент о состоянии расследования относительно беспорядков возле ВР 31 августа.

«Сейчас я жду ответа, в какой день они будут готовы проинформировать общество о ходе расследования этих трагических событий”, - сказал председатель ВР.