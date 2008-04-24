26 мая в Украине начнется двухнедельная кампания по массовой иммунизации против кори и краснухи

С 26 мая по 9 июня в Украине пройдет кампания по массовой иммунизации против кори и краснухи, в ходе которой планируется вакцинировать 9 миллионов украинцев в возрасте от 15 до 29 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК.

По его словам, чтобы кампания по массовой вакцинации прошла успешно, необходимо сделать прививку более 95% лиц в возрасте от 15 до 29 лет.

“Только тогда мы можем гарантировать нашим гражданам будущее без эпидемий кори и краснухи. Это то мероприятие, которое должно защитить и наше общество, и соседние страны. Напомню, что Украина в 2006 году дала 83% всех случаев кори в Европе. В настоящее время подобные кампании планируются в Швейцарии и Австрии”, - отметил Н.ПРОДАНЧУК.

Он также сообщил, что “в Украину уже завезено 9 миллионов доз вакцины против кори и краснухи, холодильные установки для хранения вакцины, специальные шприцы и упаковки для их утилизации”.

В свою очередь, заместитель главного санитарного врача Людмила МУХАРСКАЯ заметила, что “кампанию по вакцинации следует провести как можно более эффективно и в кратчайшие сроки”.

“Для этого у нас есть все возможности – правительство издало распоряжение о начале кампании, мобилизованы все структуры Минздрава, задействовано более 100 тысяч медицинских работников, в каждой поликлинике будет открыт кабинет вакцинации”, – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

Отвечая на вопрос относительно качества и безопасности вакцины, заместитель главного санитарного врача отметила, что “вакцина прошла очень серьезное исследование в Украине, имеет квалификацию ВОЗ, и ее применение регламентируется законодательством Украины”.

Директор Центра биологических препаратов Минздрава Украины Анна МОИСЕЕВА добавила, что “окончательные результаты исследования вакцины в Украине поступят 25-26 апреля, но уже сейчас можно говорить о том, что у украинских специалистов относительно качества замечаний нет”.

В свою очередь, Н.ПРОДАНЧУК отметил, что “данная вакцина использовалась в подобных кампаниях в других странах мира”.

“Ее заказали также Швейцария и Австрия для проведения аналогичных мероприятий”, - сообщил он. К тому же, “практика использования этой вакцины на 30 миллионах человек доказала ее безопасность”, - сказал Н.ПРОДАНЧУК.

Медики призвали украинцев сознательно и ответственно отнестись к кампании по вакцинации, поскольку речь идет о защите будущего поколения страны.

Как сообщал УНИАН, в Украине разработан национальный план по элиминации кори и предотвращению врожденной краснухи до 2010 года. В его рамках Министерство здравоохранения весной 2008 году проводит кампанию дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Она связана с мощным инфекционным всплеском болезни в 2006 году - тогда корью заболело более 46 тыс. украинцев, 5 человек умерли. Если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет в Украине будет более 90 тысяч больных, прогнозируют специалисты.

Следовательно, под угрозой может оказаться и проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

На проведение прививок из госбюджета средства выделяться не будут. Поставляет вакцины, шприцы и расходные материалы на сумму 5,3 млн. дол. ЮНИСЕФ.