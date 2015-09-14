Кабмин направил 21 млн грн на реорганизацию Госсанэпидслужбы

Кабинет министров Украины перераспределил и направил на реорганизацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы 21 млн грн, которые ранее выделялись Секретариату Кабмина. Об этом говорится в распоряжении правительства №913, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а Госказначейству – перечислить деньги в соответствии с назначениями.

Кабмин принял решение о реорганизации и ликвидации ряда органов исполнительной власти, в частности Госсанэпидслужбы, в сентябре 2014 года.