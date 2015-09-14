Кабмин направил 21 млн грн на реорганизацию Госсанэпидслужбы
17:58, 14 сентября 2015Страна
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Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а Госказначейству – перечислить деньги в соответствии с назначениями.
Кабмин принял решение о реорганизации и ликвидации ряда органов исполнительной власти, в частности Госсанэпидслужбы, в сентябре 2014 года / Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины перераспределил и направил на реорганизацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы 21 млн грн, которые ранее выделялись Секретариату Кабмина. Об этом говорится в распоряжении правительства №913, опубликованном на веб-портале Кабмина.
Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а Госказначейству – перечислить деньги в соответствии с назначениями.
Кабмин принял решение о реорганизации и ликвидации ряда органов исполнительной власти, в частности Госсанэпидслужбы, в сентябре 2014 года.
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