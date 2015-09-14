В медзаведениях столицы остается 56 военнослужащих Нацгвардии, которые получили ранения у стен ВР

На сегодняшний день, в медицинских учреждениях столицы лечение проходят 56 военнослужащих Национальной гвардии, которые получили ранения во время событий 31 августа возле Верховной Рады Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«Подавляющее количество раненых находится в Центральном госпитале МВД Украины. Один военнослужащий остается в тяжелом состоянии. Он находится в Киевской городской клинической больнице № 17», - сообщили в пресс-службе.

В Нацгвардии также отметили, что определенное количество военнослужащих, которые прошли лечение и не имеют медицинских противопоказаний, будут выписаны из больницы в ближайшее время.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.