В результате столкновений возле ВР в медучреждениях находятся трое тяжелораненых

Народный депутат Украины Ольга Богомолец заявляет, что в медицинских учреждениях находятся три тяжело раненных человека после столкновений возле Верховной Рады, которые произошли 31 августа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«За последние дни произошло перемещение легкораненых из тех лечебных учреждений, где они находились (военный госпиталь, 17-я клиническая больница и Александровская больница) в Центральный госпиталь МВД, где сейчас находятся 83 раненых. 11 раненых выписаны для прохождения реабилитации», - сообщила Богомолец.

Также она отметила, что некоторые раненые с несложными поражениями переведены в лечебные учреждения по месту жительства в Херсоне и Черкассах, и перевод будет продолжаться.

«Самый тяжелый раненый с осколочными поражениями мозга находится в госпитале МВД, состояние тяжелое нестабильное, искусственная вентиляция легких, кома 3-й степени, сильный отек мозга. Двух тяжелораненых продолжают лечить в 17-й больнице, один - в военном госпитале. Их состояние стабильно тяжелое», - подчеркнула Богомолец.