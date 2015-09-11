Массовая иммунизация детей против полиомиелита начнется с Закарпатья - Минздрав

Массовая иммунизация детей против полиомиелита начнется с Закарпатской области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

По его словам, кампания по вакцинации детей с использованием оральной полиовакцины пройдет в три раунда.

“Первый раунд начнется с Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей. В течение двух недель будут охвачены все регионы страны. В первом и втором раундах будут вакцинированы дети до 6 лет, в третий раунд будут включены дети до 10 лет. Иммунизацией должно быть охвачено 95% детей в стране”, - отметил Перегинец.

Он подчеркнул, что оральная полиовакцина, которой будут иммунизировать детей (производства компании Санофи Пастер, Франция), хранилась с соблюдением холодовой цепи в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и компании-производителя.

Читайте такжеВакцинацией против полиомиелита в Украине будут охвачены все дети до 6 лет – МинздравВакцина может быть разморожена во время транспортировки, а затем снова заморожена и при этом не потеряет своих свойств.

“Вакцина хранилась и транспортировалась в условиях, которые гарантируют ее качество и безопасность. Вакцина безопасна для детей”, - подчеркнул Перегинец.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Украине новых случаев полиомиелита среди детей не выявлено.

Также заместитель министра информировал, что вирус полиомиелита мог циркулировать в Украине около двух лет.

Представитель Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан подчеркнула, что данная вакцина безопасна для детей.

“Это одна из самых старых вакцин, которая уже спасла миллионы детей во всем мире. Она прошла переквалификацию в ВОЗ: процесс очень длительный, постоянно повторяющийся. Вакцина перевозилась в соответствии с требованиями ВОЗ, индикаторы на контейнерах показывали все, что “пережила вакцина в ходе транспортировки”, - сказала Ницан.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.

Министр подчеркнул, что оба заболевших ребенка не были привиты от полиомиелита.

Также в Минздраве напомнили, что вакцина для проведения иммунизации детей уже есть в Украине. Правительством Канады при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) было закуплено 3,7 млн доз.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.

3 сентября в Минздраве заявили, что сертифицированная лаборатория ВОЗ подтвердила, что заболевание двух детей на Закарпатье было вызвано вирусом, производным от вакцинного штамма, и подтверждена циркуляция вируса, что, согласно Международным медико-санитарным правилам, приравнивается к вспышке полиомиелита.