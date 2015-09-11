Лимонный сок помогает избежать кариеса

Белоснежная улыбка, здоровые и красивые зубы – важная составная часть имиджа не только для красивой женщины, но и для любого успешного человека. Для этого необходимо, как минимум, чистить зубы 2 раза в день, посещать стоматолога несколько раз в год и есть меньше сладкого, пишет ladyhealth.com.ua.

Помимо всех этих, уже ставших традиционными, методов есть еще один простой, но достаточно действенный способ сохранить зубы крепкими и здоровыми.

Всего два раза в день необходимо съедать по одном ломтику лимона. Его сок способен нейтрализовать действие 300 миллионов бактерий, которые вызывают кариес. Такой эффект достигается за счет высокого содержания витамина С в плодах лимона.

Кроме того, если вы не можете есть лимон в чистом виде:

можно добавлять его сок в овощные или фруктовые салаты;

мякоть лимона можно перемешать с творогом или кашей и в таком виде употреблять на завтрак;

сок лимона можно разбавить теплой кипяченой водой в соотношении 1 к 3 и пить с утра натощак;

и, конечно же, многими любимый чай с лимоном здесь также будет кстати. Однако чай не должен быть горячим, поскольку витамин С разрушается под воздействием высоких температур.