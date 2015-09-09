Предложения по отбору генподрядчика нового корпуса "ОХМАТДЕТ" раскроют 16 сентября

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в изменениях учтены замечания и вопросы, которые получило ГП «Укрмедпроектбуд» от участников торгов. В частности, были внесены все необходимые изменения к техническим характеристикам работ по строительству.

С 7 августа, когда ГП «Укрмедпроектбуд» объявило открытый отбор генподрядчика, заказчик получил 25 вопросов от предприятий, которые обратились за тендерной документацией, и предоставил шесть писем с обстоятельными разъяснениями.

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Проведение конкурса вызвало большую заинтересованность со стороны строительных организаций. В целом за тендерной документацией ГП «Укрмедпроектбуд» обратились 12 компаний.

По информации ГО «Трансперенси Интернешнл Украина», в основном потенциальные участники интересовались технической частью документации – просили предоставить ответы относительно цвета окон или дверей, особенностей стекла, чистых помещений и других деталей. Один из запросов касался квалификационных критериев – в частности сроков действия лицензии и несоответствия требований относительно «Оснований для отказа участнику в участии в процедуре закупки» и «Документов, которые должен представить участник для подтверждения отсутствия основания для отказа участнику в участии в процедуре закупки».

Подробная информация по проекту: http://300lives.org/2015/08/31/tender-ohmatdet/