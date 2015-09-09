Кофейная диета поможет похудеть

Кофе хорошо воздействует на работу мозга, восстанавливает организм после нагрузок, уменьшает мышечную боль, и является отличным стимулятором. Кроме того, кофе помогает процессу похудения. В частности, кофеин, который содержится в этом напитке запускает процесс выделение тепла организмом. Происходит это за счет запасов жира, пишет hochu.ua.

Если выпить чашку кофе перед тренировкой в зале или дома, за счет процесса согревания, организм ускорит процесс обмена веществ, и это значит, что под воздействием физических нагрузок, жировые отложения будут уходить быстрее.

Также кофе способен убирать чувство голода. Наверняка, ты слышала рекомендации заменять завтрак или обед одним лишь кофе. Конечно, для фигуры такой подход, возможно, и не плох, а вот для здоровья он абсолютно ненормален. Кофе отлично пить во время "неправильных" приступов голода, когда ты хочешь кушать между основными приемами пищи (например, из-за того, что нервничаешь).

Кроме того, кофе считается отличным мочегонным средством, поэтому его часто применяют в различных детокс-диетах для выведения шлаков и токсинов.

В кофе содержится много антиоксидантов, которые препятствуют окислению клеток. Так, одна чашка этого напитка содержит четверть дневной нормы антиоксидантов.

Для того, чтобы ощутить на себе все прелести кофе, нужно, конечно же, выбирать качественный продукт. От растворимого кофе лучше всего отказаться, остановив свой выбор на хорошем зерновом варианте. Оптимальное количество кофе в день — 2-3 чашки. Ты можешь пить его в любое время суток, учитывая, как влияет кофеин влияет на твой организм (некоторые не могут пить кофе во второй половине дня, поскольку потом имеют проблемы со сном). Некоторые диетологи советуют пить кофе как раз во время положенных перекусов: между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.