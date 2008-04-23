Занятия музыкой положительно влияют на мозг - ученые

Ученые из медицинской школы Гарварда провели исследование и выяснили, что игра на музыкальных инструментах положительно влияет на развитие головного мозга, особенно у детей.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие дети, занимающиеся по 2,5 часа в неделю музыкой. Эксперимент продолжался на протяжении 15 месяцев.

В результате ученые выяснили, что у детей занимающихся музыкой регулярно объем мозолистого тела головного мозга, отвечающего за обмен информацией между правым и левым полушариями, увеличился в среднем на 25%.

В научном мире уже давно ведутся дискуссии на тему влияния музыки на развитие некоторых отделов головного мозга в качестве самостоятельного фактора. Ранее ученые выдвигали гипотезу о положительном эффекте Моцарта. Суть ее состояла в том, что академическая музыка, в частности произведения великого австрийца, влияет на физиологию людей, в том числе на их интеллектуальные способности.

Стоит отметить, что занятия музыкой у детей, вовлеченных в эксперимент, проводились исключительно на двуручных инструментах: фортепиано и виолончели. Таким образом, не исключены комплексные механизмы влияния как музыки, так и сферы двигательных функций организма в целом.

Корреспондент.net