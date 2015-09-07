Маска для усталой кожи лица

Эта маска замечательно устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как ботокс / ithacker.ru

Прибегнуть к уколам ботокса вы всегда успеете. Вместо этого средства попробуйте маску на основе обычного крахмала, пишет fithacker.ru.

Маска предназначена для зрелой кожи с признаками усталости. Она замечательно устраняет мелкие морщины и складочки и увлажняет кожу.

Готовится маска просто.

Возьмите 1 ст.л. картофельного крахмала, растворите его в половине стакана воды и влейте в кастрюлю.

Затем добавьте 500 мл кипятка и варите до загустения.

Добавьте 5 столовых ложек свежевыжатого сока моркови и 1 столовую ложку сметаны.

Тщательно размешайте, остудите и нанесите тонким слоем на лицо на 20-25 минут.

Смойте теплой водой и нанесите на кожу лица крем. Оставшуюся массу храните в холодильнике и используйте в течение трех дней.Эта маска замечательно устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как ботокс.

Для более эффективного результата, маску надо делать 3 дня подряд.