Лишний вес беременной - серьезные проблемы у младенца

Чрезмерное увеличение массы тела при беременности повышает риск осложнений для здоровья ребёнка, при чём это касается не только текущей беременности, но и детей, рождённых в дальнейшем. Пищевые потребности зародыша составляют приблизительно 300 калорий в день, а дополнительные килограммы будущей матери могут навредить и её здоровью и здоровью младенца, говорят акушеры из медицинского центра Университета Нью-Йорка /США/ и Университета Кливленда /Австралия/. Врачи рекомендуют мамам ориентироваться на чувство аппетита и употреблять пищу медленно.

В течение беременности женщина с нормальным весом обычно полнеет на 11-15 килограммов. Показатели менее 6 или более 18 килограммов считаются недопустимыми. Однако большинство женщин не обращают внимания на советы внимательно следить за количеством потребляемых продуктов и регулировать массу тела. Существенное прибавление в весе во время беременности подвергает опасности здоровье мамы и малыша и формирует предпосылки для таких осложнений как диабет, высокое артериальное давление и даже увеличивает угрозу выкидыша. Медики заверяют, что беременным женщинам жизненно важно придерживаться сбалансированной диеты, контролировать тягу к нездоровой еде и заниматься умеренной физической деятельностью. Предотвращение получения лишнего веса на ранних стадиях беременности поможет избежать вероятных рисков и быстро избавиться от ненужных килограммов после родов.