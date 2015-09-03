Один из раненых под ВР бойцов Нацгвардии находится в состоянии клинической смерти

Один из раненых 31 августа под Верховной Радой бойцов Нацгвардии находится в состоянии клинической смерти, еще двое - в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий, отчитываясь перед депутатским корпусом о работе коммунальных служб в сфере здравоохранения во время трагического инцидента возле Верховной Рады 31 августа.

«Сейчас есть данные по пострадавшим – это 120 сотрудников МВД, один оператор телеканала «1+1», 11 гражданских лиц, ребята из Национальной гвардии Украины: три героя погибли, один в состоянии клинической смерти, двое в тяжелом состоянии, трое в среднем, 30 – в относительно легком», - сообщил Радуцкий.

По его словам, пострадавшие получают необходимое лечение в Александровской клинической больнице, больницах №17 и №12 и госпитале МВД и центральном госпитале в Черкассах.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Трое нацгвардейцев погибли.