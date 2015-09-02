Как определить, чего не хватает организму

В зависимости от того, какой конкретно еды вам хочется в данный момент, можно узнать, чего не хватает вашему организму, и какими полезными вариантами можно заменить не самые благоприятные для вашей фигуры продукты, allwomen.net.ua.

Хочется шоколада

Не хватает: магния

Источник: орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые.

Хочется хлеба

Не хватает: азота

Источник: продукты с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи).

Хочется сладкого

Не хватает: глюкозы

Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.

Хочется жирной пищи

Не хватает: кальция

Источник: брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут.

Хочется сыра

Не хватает: кальция и фосфора

Источник: брокколи, молоко, творог.

Хочется копченостей

Не хватает: холестерина

Источник: авокадо, красная рыба, орехи, оливки.

Хочется кислого

Не хватает: витамина С

Источник: лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста и другие.