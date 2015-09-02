Как определить, чего не хватает организму
Если хочется сладкого, значит, не хватает глюкозы. Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.
В зависимости от того, какой конкретно еды вам хочется в данный момент, можно узнать, чего не хватает вашему организму, и какими полезными вариантами можно заменить не самые благоприятные для вашей фигуры продукты, allwomen.net.ua.
Хочется шоколада
Не хватает: магния
Источник: орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые.
Хочется хлеба
Не хватает: азота
Источник: продукты с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи).
Не хватает: глюкозы
Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.
Хочется жирной пищи
Не хватает: кальция
Источник: брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут.
Хочется сыра
Не хватает: кальция и фосфора
Источник: брокколи, молоко, творог.
Хочется копченостей
Не хватает: холестерина
Источник: авокадо, красная рыба, орехи, оливки.
Хочется кислого
Не хватает: витамина С
Источник: лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста и другие.