В Киеве во время праздников ”скорая” будет работать в усиленном режиме

В Киеве на Пасху и во время майских праздников скорая помощь будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА подготовило приказ, которым назначены ответственные дежурные за работу скорой помощи в праздничные и выходные дни апреля-мая 2008 года.

По ее словам, потребность в усиленной работе органов здравоохранения в праздничные дни объясняется большим количеством массовых мероприятий в столице, под время которых могут возникнуть ситуации, требующие вмешательства медиков.