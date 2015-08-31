Умерла 5-месячная малышка, раненая при обстреле Марьинки

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, двое раненых детей, скончались 29 и 30 августа. 5-месячная Лилия из Марьинки и 18-летний Никита из Макеевки получили тяжелейшие травмы во время обстрелов, и минувшую неделю боролись за жизнь в больницах Днепропетровска и Макеевки.

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«Для нас смерть этих детей – трагедия. Мы сделали все возможное, чтобы максимально быстро и в полном объеме обеспечить детей необходимыми медикаментами. Оба ребенка находились в тяжелом состоянии, перенесли оперативные вмешательства. Медики делали все возможное, но, к сожалению, пришли эти ужасные известия. Гуманитарный штаб продолжает помогать в лечении и дальнейшей реабилитации остальным деткам, получившим ранения», - рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Под опекой Гуманитарного штаба остаются еще 5 детей, которые в августе получили ранения разной степени тяжести из-за боевых действий на Донбассе.