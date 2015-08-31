В Украине на этой неделе ожидается сильная жара
13:26, 31 августа 2015Страна
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В Украине в ближайшее время ожидается сильная - до 38°.
В Украине, кроме Карпатского региона, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1 сентября на Правобережье, 2 сентября в Украине, кроме востока, ожидается 35-38°.
1-4 сентября в Украине, кроме Карпатского региона, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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