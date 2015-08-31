Из-за жалоб "Людмилы Фарм" остановлены процедуры закупок лекарств для детей с тяжелыми болезнями

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Об этом УНИАН сообщили в Комитете по конкурсным торгам МЗ Украины.

Согласно принятым 28 августа 2015 года Постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок, решениями № 1490-р/пк-ск и № 1491-р/пк-ск приостановлены следующие процедуры закупок: 21.20.1 Лекарства для лечения детей с болезнью Гоше (имиглюцераза, порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий во флаконах, 400 ЕД) и 21.20.1 Лекарства (медикаменты для детей, больных мукополисахаридозом – 3 лота).

В ведомстве пояснили, что такие решения приняты на основании жалоб ООО «Людмила Фарм». Указанные процедуры закупки приостановлены до вынесения решения по этим жалобам.