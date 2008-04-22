В Украине отсутствуют системные действия по борьбе с алкоголизмом

В Украине нет системных наступательных действий на государственном уровне, связанных с ограничением алкоголизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, врач, председатель правления фонда “Здоровье для всех” Сергей ШЕВЧУК.

По его словам, официальная статистика свидетельствует, что на учете в медицинских заведениях находится до 900 тыс. больных алкоголизмом, однако реальная цифра в 3-5 раз выше.

С.ШЕВЧУК считает, что нынешняя ситуация с алкоголизацией украинского общества - это “проявление массового химического поражения замедленного действия, направленного на молодежь и трудоспособное население Украины”. “Здесь уместна аналогия с Голодомором 30-х годов – сегодня мы можем говорить о “горилкоморе” в нашем государстве”, - отметил С.ШЕВЧУК.

С другой стороны, незаурядную обеспокоенность вызывают “низкое качество спиртных напитков, их подделка, а также широкое распространение потребления дешевого суррогата водки - технического спирта”, сказал С.ШЕВЧУК. Он отметил, что алкоголизация нашего общества “угрожает не только социальными эпидемиями - СПИДом, туберкулезом, но и вырождением украинской нации. Дети тех, кто употребляет алкоголь, рискуют перейти на другой уровень – зависимость от психоактивных веществ, в частности наркотиков”.

С.ШЕВЧУК отметил, что в ситуации, когда государство абсолютно бездеятельно в борьбе с пьянством, приходят в голову “слова Екатерины ІІ о том, что легче всего руководить пьяным народом”. Народный депутат считает, что “в Украине нужно начать активные действия по преодолению алкоголизации и наркотизации, а также обеспечению трезвой жизни граждан”.

В свою очередь председатель Национального совета по вопросам здравоохранения Николай ПОЛИЩУК отметил, что “рост экономики, финансирование здравоохранения не улучшило демографическую ситуацию в нашей стране”. “Украинцы вымирают самыми быстрыми темпами в Европе. Одной из основных причин этого является алкоголизм - 40 тысяч человек”, - считает Н.ПОЛИЩУК.

Чтобы преодолеть этот кризис, по мнению Н.ПОЛИЩУКА, нашей стране “нужны комплексные действия”. В качестве примера он вспомнил “сухой” закон времен ГОРБАЧЕВА (1985-87 гг.), когда продолжительность жизни в Украине выросла на 3 года.

“Ни производство, ни оборот этилового спирта для изготовления алкогольных напитков у нас не регулируется государством. А опыт, в частности, России свидетельствует, что поправки к федеральному закону относительно регулирования производства и оборота этилового спирта сократили смертность на 138,3 тысяч человек”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он также заметил, что по статистике, “через избыточное употребление крепкого алкоголя мужчины живут на 8-14 лет меньше, чем женщины, то есть на 100 женщин - 140 мужчин”. “Это следствие пагубного влияния алкоголя”, - считает Г.ПОЛИЩУК.

Поможет этой ситуации, по его мнению, полный запрет рекламы алкогольных напитков, уменьшение массового употребления алкогольных напитков за счет поднятия акциза на алкоголь, запрещение распития алкоголя в местах массового отдыха граждан, ограничение времени продажи алкоголя, ограничение доступа к слабоалкогольных напиткам до 18 лет, крепким – до 21 года. По его словам, позорным является тот факт, что “Украина на первом месте по употреблению алкоголя среди подростков”.