Частые головные боли у женщин - высокая вероятность сердечного приступа

Женщины, которые раз в неделю или чаще испытывают приступы мигрени, более вероятно получат сердечный удар или сердечный приступ.

Такие данные были получены в результате 12-летнего медицинского обзора более 27 тыс. женщин от 45 лет и старше. Среди участниц исследования, каждую неделю мучавшихся сильными головными болями, был отмечен в три раза более высокий риск сердечно-сосудистых нарушений и в особенности ишемического удара сердца.

Специалисты военно-медицинской школы Гарварда и врачи американской Академии невралгии полагают, что высокая частота мигрени отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой функции, вызывая воспалительные процессы и повышая напряжение на сердце.

В дальнейшем медики попытаются выяснить, можно ли предотвратить сердечный приступ, уменьшив признаки мигрени.