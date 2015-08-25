Более 300 тысяч детских продуктовых наборов выдал Штаб Рината Ахметова

По состоянию на 25 августа 2015 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 302 900 детских продуктовых наборов семьям с детьми от 0 до 35 месяцев из Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Выдача помощи детям осуществляется с августа 2014 года, когда на Донбасс была отправлена первая автоколонна Штаба Ахметова с продуктами для мирных жителей.

«Всего за 1 год работы на Донбасс отправились уже 87 автоколонн с более чем 57 тысячами тонн продуктов. К примеру, только детского пюре, входящего в состав набора, мы доставили более 6 млн. единиц. Продукты для детских наборов доставляются с соблюдением всех необходимых температурных и санитарных норм. Вся продукция закупается у украинских производителей и имеет высокое качество. На данный момент в логистических центрах Штаба в Донецке и Мариуполе есть постоянный запас детских наборов, что позволяет бесперебойно обеспечивать ими малышей по обе стороны линии соприкосновения», – рассказал Григорий Колдунов, директор Штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеЗа год штаб Ахметова отправил на Донбасс 86 автоколонн с гуманитарной помощью Гуманитарная помощь для детей выдается в 61 населенном пункте и 21 районе Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, где работают более 100 стационарных пунктов выдачи.

На неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса было выдано 255 370 детских наборов. Кроме этого в отдаленные села неподконтрольной части Донецкой области с мая 2015 года помощь доставляют мобильные бригады выдачи Штаба. Там наборы получили более 900 малышей.

Семьи с детьми из населенных пунктов на линии соприкосновения за год работы Штаба получили порядка 10,5 тысяч наборов для малышей.

Семьям-переселенцам с детьми до 35 месяцев на мирной территории Донбасса, было выдано 37 038 наборов. Здесь помощь получают дети 6 льготных категорий.

Детские наборы от Штаба Рината Ахметова по составу делятся на 2 категории, в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 12 месяцев, и от 12 до 35 месяцев. В наборы входят детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, манная крупа, овсяные хлопья.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает обеспечивать продуктовыми наборами деток Донбасса, и для этого в августе планирует доставить 39 тысяч детских наборов для семей с детьми до 35 месяцев из Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.