Штаб Ахметова оказывает помощь раненым в Володарском районе детям

Как сообщили УНИАН в штабе Ахметова, раненым детям будет обеспечено полное сопровождение в лечении.

По словам руководителя направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Ирины Темерко, штаб обеспечивает всем необходимым пострадавших.

«В понедельник утром в штаб позвонил детский педиатр Володарского района. И сообщил о том, что случилась трагедия. Пострадало четверо детей. Он просил нас подключиться в оказании помощи медикаментами и средствами медицинского назначения. Сотрудники Штаба оперативно отреагировали на запрос, связались с врачами и родителями детей. Для нас было очень важно помочь семьям в этой страшной беде и обеспечить полное сопровождение в лечении детей. Сегодня мы остаемся на связи с врачами и готовы дополнительно передать все необходимые лекарства в больницы», - отметила Темерко.

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Как сообщалось ранее, 24 августа, около 10.00 утра, в Володарском районе произошла трагедия - в результате взрыва пострадали четыре ребенка. Самый младший, 3-летний мальчик, погиб. Троим детям оказана экстренная медицинская помощь. 11-летнего мальчика сразу после трагедии доставили в Мариупольскую городскую больницу №3. Ему зашили губу и язык, удалили поврежденные зубы, прооперировали ногу. Сейчас ребенок в реанимации, состояние здоровья врачи оценивают как стабильное. Его брат, 9-летний Сергей был доставлен в Днепропетровскую детскую областную больницу. У Сергея вырван глаз, разорваны щеки, открытый перелом ноги. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Еще у одного ребенка - 11-летнего Коли, брата погибшего 3-летнего мальчика - черепно-мозговая травма, множественные травмы лица и тела, ампутированы правое предплечье и голень. Мальчик находится в Володарском военном госпитале в тяжелом состоянии. На сегодняшний день больница полностью обеспечивает лечение. В ближайшее время планируется перевезти ребенка в Днепропетровскую детскую областную больницу.

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По распоряжению Рината Ахметова Гуманитарный Штаб оказывает сопровождение раненым мирным жителям Донецкой и Луганской областей, приоритетно детям, начиная с августа 2014 года. За это время адресная медицинская помощь уже оказана 93 детям, получившим ранения из-за боевых действий.