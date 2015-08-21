Минобороны объявило конкурс на создание санитарного автомобиля для ВСУ
10:51, 21 августа 2015Страна
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Министерство обороны Украины объявило конкурс на создание отечественного санитарного автомобиля для Вооруженных сил Украины.
Минобороны объявило конкурс на создание отечественного санитарного автомобиля для ВСУ / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Министерство обороны Украины объявляет конкурс между автопроизводителями Украины с целью определения базовой модели санитарного автомобиля национального производителя для нужд Вооруженных сил Украины. К участию в конкурсе не приглашаются посредники и производители, которые не имеют собственного серийного производства», - говорится в сообщении.
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