Минобороны объявило конкурс на создание санитарного автомобиля для ВСУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Министерство обороны Украины объявляет конкурс между автопроизводителями Украины с целью определения базовой модели санитарного автомобиля национального производителя для нужд Вооруженных сил Украины. К участию в конкурсе не приглашаются посредники и производители, которые не имеют собственного серийного производства», - говорится в сообщении.