На ближайшем заседании правительства будет рассмотрен вопрос об ответственности руководства Минздрава - Вощевский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичной презентации результатов служебных расследований относительно ненадлежащего исполнения должностными лицами Минздрава возложенных на них служебных обязанностей.

Вощевский отметил, что сегодня по этому вопросу будет сделан доклад премьер-министру Арсению Яценюку.

"Ближайшее заседание Кабинета министров - этот вопрос будет вынесен и рассмотрен. Будут сделаны соответствующие выводы", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что ни одно заключение комиссии по расследованию деятельности руководителей Минздрав не будет оставлено без внимания.

Как отметил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", член комиссии по расследованию деятельности Минздрава Олег Мусий, премьер-министр должен в течение 10 дней с момента представления ему выводов комиссии принять соответствующие решения.

Как было отмечено во время представления выводов, комиссия завершила свою работу 13 июля, и в тот же день результаты ее работы были переданы правительству.

"Решение сегодня не принято. И это уже вопрос к премьер-министру ... Он не принял соответствующее решение ... Выводы (комиссии - УНИАН) более чем однозначны - о несоответствии занимаемой должности министра здравоохранения и об увольнении первого заместителя министра", - сказал депутат.

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Он также отметил, что комиссия приняла решение о передаче акта служебного расследования в Генеральную прокуратуру.

"Пусть правоохранительные органы дадут оценку и займутся этой всей аферой, которая происходит и продолжает дальше происходить по возврату всех ... схем", - отметил Мусий.

Как сообщал УНИАН, Кабмин создал комиссию, в составе которой также работали народные депутаты, по расследованию деятельности Министерства здравоохранения.

19 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял решение снять гриф "Для служебного пользования" со служебных расследований в Минздраве и поручил провести публичное заслушивание актов о таком расследовании.

Сегодня, 20 августа, в Комиссии по расследованию деятельности Министерства здравоохранения заявили, что недостатки в работе руководства министерства носят системный характер, в частности, вовремя не проведены госзакупки лекарств.