Яценюк решил снять гриф "для служебного пользования" с расследований в Минздраве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы начали два служебных расследования по Министерству здравоохранения. Первое служебное расследование было назначено по информации правоохранительных органов, второе служебное расследование было назначено по жалобам народных депутатов. Два служебных расследования назначены, и уже есть выводы, мне только что поступили выводы последнего служебного расследования", - сообщил он.

Яценюк напомнил, что, согласно законодательству, акты служебного расследования являются документами для служебного пользования.

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"Но как премьер-министр я могу принять другое решение. Поэтому я предлагаю принятие следующего решения: снять гриф "для служебного пользования" с первого и второго служебных расследований. Нацдержслужбе вместе с профильным вице-премьером, министром здравоохранения и членами соответствующих комиссий по служебному расследованию провести публичное заслушивание актов о служебном расследовании в Министерстве здравоохранения с привлечением представителей СМИ", - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил в парламенте, что у его политсилы есть много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения».

В тот же день министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств. 2 июля Квиташвили сообщил о решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и заявил, что написал заявление.

Кабмин создал комиссию, в составе которой также работают народные депутаты, по расследованию деятельности Министерства здравоохранения, в частности в отношении закупок, проводившихся Минздравом в декабре прошлого года.

2 июля Комитет ВР вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили с должности.