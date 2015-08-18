Чем полезен белковый завтрак

60% подростков большую часть недели игнорируют завтрак. Тем временем, регулярный приём пищи по утрам снижает риск ожирения. При этом не всё равно, чем питаться: в действительно полезном завтраке должно быть много белков, пишет Здоровье.

Завтрак, в котором содержится 35 граммов белка, уменьшает ощущение голода в течение дня, предотвращает набор жировой массы и сглаживает колебания уровня глюкозы в крови у тех подростков, которые обычно не завтракали. Таковы результаты исследования учёных из Миссурийского университета.

Испытуемых — молодых людей 18-20 лет с лишним весом, которые завтракают не чаще двух раз в неделю — разделили на три группы. Одну на протяжении 12 недель кормили завтраками со стандартным содержанием белка (13 г, хлопья с молоком). Другую то же время держали на "утренней диете", особенно богатой белком (35 г, молоко, яйцо и постная свинина). Члены третьей группы продолжали пропускать завтраки. На протяжении всего испытания его участники носили на себе устройства, регулярно измеряющие уровень глюкозы в крови. Перед началом исследования и после его окончания добровольцев взвешивали.

После 12 недель эксперимента выяснилось, что сбросить вес и уменьшить дневное потребление калорий удалось только тем, кто ел на завтрак много белка. Все остальные прибавили в весе. Опять же, уровень глюкозы в крови был наиболее стабильным у питавшихся белковыми завтраками.